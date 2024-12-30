Компания BMW останавливает производство крупнейшего купе бренда: названа причина

В гамме останутся лишь одноименный кабриолет и седан Gran Coupe, но их жизненный цикл тоже подходит к концу.

Семейство BMW M8 началось с купе и кабриолетов: модели дебютировали в июне 2019 года. Однако модель по позиционированию пересекалась с M5, а по цене конкурировала с такими культовыми моделями, как Porsche 911. В итоге продажи не оправдали ожидания: клиенты предпочитали более практичную версию Gran Coupe с четырьмя дверьми.

Изначально новое поколение BMW 8-Series было запланировано на 2026 год, но теперь "нишевые" модели на паузе: даже если разработка начнётся, до конца десятилетия новая линейка купе, кабриолетов и купеобразных седанов не появится.

По данным источников в компании, маркетологи BMW раздумывают над сохранением четырехдверных "восьмерок" с приставкой Gran Coupe, причем новое поколение могут разработать на классической платформе CLAR, а не на перспективной архитектуре Neue Klasse EV.