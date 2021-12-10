Компанія "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" відкриє Duty Free в міжнародному аеропорті Львова

В Міжнародному аеропорті Львова ім. Данила Галицького відкриють магазини Duty Free світового класу. Тендер на оренду 860 кв. м виграла компанія "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" (BF&GH Travel Retail Limited), яка представляє в Україні одного зі світових лідерів ринку Duty Free Travel retail – німецької компанії Gerb Heinemann.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

Аукціон відбувся 17 листопада, а 8 грудня представники компанії та Львівської ОДА підписали договір оренди терміном на 5 років, із правом пролонгації.

"Щасливий з того, що великі європейські компанії заходять на український ринок. Це ознака, що ми рухаємось в правильному напрямку і створюємо прозорі умови для ведення бізнесу. І як приклад, це - зростання ціни на аукціоні приміщення в аеропорту в 10 разів. Дякую компанії за участь і перемогу", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Своєю чергою, генеральний директор "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" Саймон Форд підкреслив, що магазини групи представлені в багатьох країнах світу і раді розширювати свою присутність в Україні.

"Ми бачимо, що український споживач хоче купувати речі кращої якості від світових брендів, і зараз у нього буде ця можливість. Зокрема, у Львові. Окрім цього, Україна підписала Угоду про "відкрите небо", і все більше і більше пасажирів подорожує. Відтак, ми дуже раді бути тут і дуже оптимістичні щодо нашої співпраці", - сказав Саймон Форд.

Магазини Duty Free у Львові будуть мультибрендовими, пропонуючи широкий вибір товарів.

"БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" працює в міжнародних аеропортах України з 2010 року. За цей час компанія створила понад 0,5 тис. робочих місць та сплатила близько 3 млрд грн орендних платежів.

Раніше повідомлялось, що "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" та Gerb Heinemann у вересні відсвяткували 11 років роботи на українському ринку.