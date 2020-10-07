Компанія Беко подарувала апарати ШВЛ українським лікарням

Компанія Беко — провідний виробник побутової техніки в Європі — подарувала апарати ШВЛ в лікарні України, щоб підтримати команди медиків у боротьбі з кризою, викликаною коронавірусом.

5000 апаратів для порятунку життів були вироблені на некомерційній основі на заводі електроніки Çerkezköy материнською компанією Arçelik, щоб покрити потребу на національному та міжнародному рівнях. 2660 апаратів були передані в 21 країну, включаючи країни, які найбільш постраждали від пандемії, зокрема в Бразилію. Обладнання було також відправлено в Сомалі, Афганістан, Азербайджан, Бангладеш, ОАЕ, Чад, Дагестан, Еквадор, Казахстан, Киргизстан, Колумбію, Лівію, Ніґер, Нігерію, Узбекистан, Румунію, Сирію, Судан, Марокко та Ірак.

Чотири апарати ШВЛ представники Беко вирішили подарувати і медичним установам в Україні. Три апарати встановили в Обласній клінічній лікарні в Івано-Франківську — одній із опорних українських лікарень в лікуванні пацієнтів з COVID-19. І ще один апарат ШВЛ передали в Міську лікарню в Броварах в реанімаційне відділення для новонароджених. Таким чином компанія Беко прагне підтримати як пацієнтів з COVID-19, так і тих, хто потребує допомоги 24/7, незалежно від умов пандемії.

Арбатлы Алп, генеральный директор БЕКО

"Здається, зайвим буде будь-який коментар. Апарати ШВЛ мають життєво важливе значення для лікування COVID-19. І справа не тільки в коронавірусі. Три нових апарати в лікарні — це шість здорових легень і три врятовані життя вже сьогодні. Через рік таких врятованих життів буде сотні. Через десять років, можливо, тисячі. Ми безмежно вдячні компанії Беко за цю підтримку і їхню соціально відповідальну позицію", — говорить Володимир Протас, виконуючий обов’язки завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради".

Директор Броварський Міської лікарні та заслужений доктор України, Багнюк Валентин, зі свого боку додає: "Перше, що роблять при оцінці стану дитини відразу після народження — це перевірка дихання. При будь-якому відхиленні від норми немовлят миттєво підключають до апарату ШВЛ. Другий етап — це оцінка серцевих скорочень. Якщо вони уповільнені, необхідне живлення 100% киснем через апарат ШВЛ. Третій і останній етап — оцінка кольору шкірних покривів. Якщо є які-небудь відхилення від норми, також необхідно живлення 100% киснем через ШВЛ. Таким чином новий апарат ШВЛ в реанімації новонароджених нашої лікарні — це гарантія порятунку, становлення і здоров'я майбутніх дітей".

Апарати ШВЛ були розроблені за колективних зусиль у співпраці з провідними турецькими підприємствами під керівництвом Міністерства промисловості і торгівлі, а також Міністерства охорони здоров'я Туреччини. 120 інженерів, включаючи 60 співробітників Arçelik і фахівців з компаній BioSys, Baykar Technologies і Aselsan, разом розробили і протестували попередній прототип в умовах суворих дедлайнів у два тижні, використовуючи високошвидкісні технології прототипування Arçelik Garage — відкритого інноваційного центру в Стамбулі.

"Більше 50 років ми розробляємо техніку, яка надихає людей вести здоровий спосіб життя. Створювати здорове суспільство — наша глобальна місія. І зараз, коли весь світ охопила пандемія COVID-19, ми не могли залишитися байдужими. Ми з гордістю передаємо українським лікарням Броварів та Івано-Франківська ШВЛ апарати, які були зібрані на наших виробничих потужностях в Туреччині, і сподіваємося, що в подальшому вони допоможуть врятувати не одне життя. За допомогою своїх інженерних, інноваційних та виробничих можливостей ми завжди будемо піклуватися про здоров'я суспільства", — коментує генеральний директор Беко Україна, Арбатли Алп.

Абатли Алп і Директор Броварської Міської лікарні та заслужений доктор України, Багнюк Валентин

Довідка про компанію beko

beko — міжнародний бренд побутової техніки, що входить до групи компаній Arçelik, яка представлена в більш як 140 країнах. Компанія пропонує лінійки продуктів, що включають побутову техніку, кондиціонери повітря і дрібну техніку. beko — європейський лідер серед брендів на ринку окремостоячої побутової техніки для дому, і найбільший бренд побутової техніки у Великій Британії. Бренд є Головним партнером ФК “Барселона”, іменним партнером чоловічої баскетбольної команди “Фенербахче” і Офіційним постачальником Європейського чемпіонату League of Legends (LEC).