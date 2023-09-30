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Компания Baykar инвестирует 100 млн долларов в Украину: на что пойдут деньги

Фото: Халюк Байрактар, гендиректор Baykar (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

Турецкая компания Baykar инвестирует в Украине 100 млн долларов в три проекта. Один из них - завод по производству беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

По словам генерального директора Baykar Халюка Байрактара, одна из инвестиций - это завод по производству БпЛА, строительство которого уже началось. Также он добавил, что его планируют завершить около полутора лет. 

В частности, как передает корреспондент "Укринформ", гендиректор добавил, что производство будет самодостаточным, экологическим, а также взаимовыгодным, поскольку Украина имеет уникальные технологии по производству двигателей, а Турция - БпЛА, на которых вставляют эти двигатели. 

"Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка поставок, поиск и развитие человеческого капитала из-за влияния войны и нормативная среда, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", - отметил руководитель турецкой компании.

Байрактар пояснил, что нынешняя война стала войной беспилотных летательных аппаратов и Украина имеет в ней некоторое преимущество, в частности благодаря использованию различных типов аппаратов. 

"Мы здесь не для того, чтобы максимизировать наши доходы или прибыли. Мы здесь, чтобы максимально поддержать вас. Мы уважаем вашу борьбу за свободу и независимость, за сохранение вашего суверенитета", - отметил Байрактар. 

Строительство заводе Baykar в Украине

19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Уже в августе компания Baykar Makina заявила о регистрации в Украине, а также о приобретении участка для строительства будущего завода.

В октябре 2022 года Baykar отметила, что завершит строительство завода в Украине в течение двух лет.

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