RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Компанія AstraZeneca отримала збитки

Автор: Анастасія Рокитна

Британський фармацевтичний гігант AstraZeneca отримала збитки. Компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 1,65 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 1,65 млрд доларів (1,23 млрд фунтів) в порівнянні з прибутком після сплати податків у розмірі близько 650 млн (486 млн фунтів) в третьому кварталі минулого року, йдеться в заяві.

AstraZeneca зазнала більш високі витрати в останній період з липня по вересень після поглинання біотехнологічної компанії Alexion, а також збільшила витрати на дослідження і розробки за кількома програмами, включаючи лікування COVID-19.

Група додала, що виручка від вакцини склала 2,22 млрд доларів за рік з початку року після доставки близько 580 млн доз по всьому світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
AstraZeneca