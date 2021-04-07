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Компания AstraZeneca исследует причины тромбоза после COVID-вакцинации

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 22:01
Компания AstraZeneca исследует причины тромбоза после COVID-вакцинации Фото: AstraZeneca изучает причины тромбоза после вакцинации (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Также в компании подчеркнули, что речь идет об очень редких случаях.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"AstraZeneca активно сотрудничает с регуляторами над внесением изменений в описание препарата и уже работает над пониманием отдельных случаев, эпидемиологии и возможных механизмов, которые объясняют эти исключительно редкие случаи", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Агентство по регулированию лекарственных веществ и медицинских изделий Британии (MHRA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) "завершили оценку крайне редких случаев тромбозов у более чем 34 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca от COVID-19 в Великобритании и ЕС".

Отмечается, что регуляторы запросили обновление этикеток на вакцинах в Британии и Евросоюзе.

По информации AstraZeneca, они не выявили факторов риска, таких как возраст или пол, или определенной причины "этих чрезвычайно редких событий".

Однако, объяснили в компании, регуляторы пришли к выводу о возможной связи редких случаев образования тромбов с вакциной и попросили включить их в список "крайне редких потенциальных побочных эффектов".

Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что связь между использованием вакцины компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, однако пока не подтверждена.

Добавим, что комитет по вакцинации Великобритании рекомендовал не использовать препарат AstraZeneca для вакцинации граждан младше 30 лет.

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