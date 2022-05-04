Компанії Ахметова надали понад 50 мільйонів гривень на медикаменти для лікарень

"Ми виділили на лікарні, які приймають людей та поранених бійців, понад 50 мільйонів гривень. Тільки сьогодні я передавав запорізькому військовому госпіталю допомогу на 2,5 млн грн. Ми отримуємо від лікарів інформацію про те, що їм необхідно, збираємо все - замовляємо у Європі, або купуємо в Україні, - доставляємо ці ліки у наші гуманітарні хаби, а тут ці ліки сортуються і розподіляються по лікарням", - пояснив Мироненко.

Крім того, за його словами, компанія "Метінвест" надає допомогу людям, які виїжджають із Маріуполя та інших міст, де зараз ідуть активні бойові дії.

"Ми робимо все, щоб приймати цих людей, показувати їм, що вони потрібні. В Запоріжжі, Камянському, Кривому Розі функціонують центри, які організувала компанія "Метінвест", куди ці люди можуть звернутися, щоб отримати всю необхідну допомогу і почати життя на новому місці. У цих центрах працюють психологи, які надають першу допомогу цим людям, адже вони перебувають у шоковому стані. Я зустрічав багато таких людей - їх дуже тяжко привести до ладу, на це потрібно дуже багато часу", - поділився Мироненко.

Крім того, є у допомоги й третій фронт: гуманітарні хаби, які відкриті на всіх підприємствах "Метінвест". Вони займаються збором та розповсюдженням гуманітарної допомоги - це і речі першої потреби, і продукти, і ліки.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" розгорнула ув містах своєї присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців із гарячих точок, де люди отримують харчування та речі першої потреби. Також, спільно з компанією ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова, Метінвест створив Гуманітарний штаб "Рятуємо життя", який вже закупив майже 3 тис. тонн харчі для українців.