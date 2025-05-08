Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross обновили: раскрыты фото и все версии для Европы

Авто получило новую решетку радиатора, фары получили тонкие горизонтальные секции ходовых огней. В топ-версии появился адаптивный дальний свет. Новые задние фонари для Европы тоже свои - с горизонтальной сегментацией. Также появились новые 18-дюймовые колеса.

Главная обновка в салоне - переработанный центральный тоннель. Площадка у основания консоли теперь рассчитана на два смартфона вместо одного и снабжена беспроводной зарядкой. Также изменено расположение кнопок, сдвинуты подстаканники, появился новый селектор трансмиссии.

Передняя панель осталась прежней - с виртуальными приборами и большим экраном медиасистемы на 10,5 дюйма. Кроме того, улучшена шумоизоляция салона: использованы новые звукопоглощающие материалы, улучшена изоляция крыши, а в дорогих комплектациях использована новая трехслойная изоляция под передней панелью.

Технических изменений нет. В Европе Toyota Corolla Cross предлагается только в гибридных версиях с фирменным электромеханическим вариатором. Базовый переднеприводный гибрид - с атмосферником на 1,8 л и пиковой мощностью системы 140 л.с.

Средняя версия уже с 2,0-литровым мотором, но привод тоже передний, а пиковая мощность - 197 л.с. В топ-версии эта же силовая установка дополнена отдельным электромотором на задней оси (41 л.с.). Полноприводная версия получила зимний ездовой режим Snow Extra, в котором активнее используется задний электромотор.

На европейском рынке обновленные кроссоверы Toyota Corolla Cross появятся летом, цены пока не объявлены.