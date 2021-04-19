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Комунальників Києва викрили на багатомільйонній корупційній схемі

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 14:34
Комунальників Києва викрили на багатомільйонній корупційній схемі Фото: корупційну схему в комунальному підприємстві викрили співробітники СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану в комунальному підприємстві "Київбудреконструкція". Організатори завдали збитки державі на понад 4,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Один з комунальників уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. Підрядник одержав обумовлену суму, проте фактичних робіт і закупівель устаткування не вчинив.

"Зате актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами угоди", - заявили в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваних. Вилучена документація, яка додана до матеріалів справи.

Учасникам схеми повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, в кінці березня правоохоронці розкрили схему розкрадання в "Енергоринку" 300 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області викрили масштабну схему на ремонт аеропорту. Угода завдала збитків державі на понад 7,3 млн гривень.

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