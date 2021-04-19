Комунальників Києва викрили на багатомільйонній корупційній схемі
Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану в комунальному підприємстві "Київбудреконструкція". Організатори завдали збитки державі на понад 4,8 мільйона гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Один з комунальників уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. Підрядник одержав обумовлену суму, проте фактичних робіт і закупівель устаткування не вчинив.
"Зате актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами угоди", - заявили в СБУ.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваних. Вилучена документація, яка додана до матеріалів справи.
Учасникам схеми повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).
Нагадаємо, в кінці березня правоохоронці розкрили схему розкрадання в "Енергоринку" 300 млн гривень.
Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області викрили масштабну схему на ремонт аеропорту. Угода завдала збитків державі на понад 7,3 млн гривень.