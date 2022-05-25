За комуналку можна не платити. У Кабміні назвали умову

Компанії-постачальники не будуть нараховувати плату за комунальні послуги у разі, якщо споживач був відсутній більше 30 днів. Свою відсутність абонент має підтвердити відповідним документом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення заступника міністра громад та територій Наталії Хоцяновської.
"Сьогодні всі споживачі, якщо вони були відсутні більше 30 днів, повинні звернутися до постачальників послуг, щоб їм не робили нарахування. Це не стосується приміщень, обладнаних лічильниками, потрібно ці показники подавати, а саме - повторювати ті, які були раніше. Це не буде поширюватиметься на послугу управління багатоквартирним будинком, і не стосуватиметься послуг на тепло", - каже вона.
Так, якщо людина більше 30 днів не знаходилася в приміщенні, вона повинна звернутися із заявою до постачальника послуг, а також додати хоча б один із наступних документів:
Ця довідка і буде підставою для того, щоб постачальник послуг зробив перерахунок.
Як повідомлялося, раніше Верховна рада заборонила примусове виконання рішень судів щодо стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.
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