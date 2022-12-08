В комитете Конгресса США не поддержали аудит предоставленной Украине помощи

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США во вторник незначительным большинством отклонил законопроект трампистского крыла Республиканской партии об аудите всей помощи, предоставленной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Несмотря на призывы демократов, которые составляют большинство в комитете, не поддерживать законопроект, его поддержали 22 конгрессмена, в том числе и более умеренные республиканцы. 26 выступили против.

"Все это касается подотчетности. Речь идет о прозрачности. Чего мы боимся? У нас миллиарды и миллиарды долларов идут в другую страну", - сказал республиканец Тим Берчетт.

Представители Демократической партии утверждали, что актуальность вопроса подотчетности не соответствует действительности тогда, когда российские ракетные атаки разрушают украинскую инфраструктуру и гражданские объекты посреди зимы.

Напомним, в ноябре республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине.

Мировые СМИ писали о том, что республиканцы, если вернут контроль над Конгрессом США, будут иметь право заблокировать любую помощь Украине. Однако они скорее замедлят или сократят ее поток, чем остановят.

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