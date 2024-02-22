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Комитеты Европарламента дали "добро" на выделение 50 млрд евро для Украины

Фото: помощь Украине от ЕС на 50 млрд евро одобрена комитетами Европарламента 22 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Профильные комитеты Европейского парламента поддержали программу финансовой поддержки Украины UkraineFacility. Речь идет про выделение 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Европарламента и депутата Европарламента Виолы фон Крамон.

"Ключевая бюджетная поддержка Украины была одобрена тремя парламентскими комитетами", - говорится в сообщении Европарламента в Twitter.

Уточняется, что общая мощность Фонда для Украины составляет 50 миллиардов евро для грантов, кредитов и гарантий, что показывает, что "ЕС поддерживает Украину столько, сколько потребуется".

Принятие такого решения подтвердила и депутат Европарламента Виола фон Крамон, отметив, что иностранный комитет Европарламента един в поддержке Украины.

"Мы только что одобрили UkraineFacility, финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы. На пленарном заседании на следующей неделе в Страсбурге весь парламент вновь выразит солидарность с Украиной", - добавила она в Twitter.

Комитеты Европарламента дали "добро" на выделение 50 млрд евро для Украины (twitter.com/ViolavonCramon)

50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы закончился в конце 2023 года.

1 февраля на саммите лидеров Европейского союза единодушным решением было принято выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. В этот же день президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро. Он подчеркнул, что финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

Уже 14 февраля послы 27 стран Европейского Союза на встрече согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета ЕС по поддержке Украины объемом 50 млрд евро.

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