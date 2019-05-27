У комітеті Ради заявили про готовність виборчого кодексу до розгляду

У профільному комітеті Верховної ради заявили про готовність виборчого кодексу до розгляду. Про це заявив голова підкомітету комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Сидорович, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, робоча група правового комітету парламенту працювала над поправками до виборчого кодексу півтора року. Після 40 засідань у березні 2019 був представлений фінальний варіант кодексу.

"17 листопада 2017 року був проголосований виборчий кодекс у першому читанні. Після цього була сформована робоча група, у яку включилися 30 народних депутатів з усіх фракцій. Виборчий кодекс готовий. Тут немає 4,5 тис. поправок. Тут є цілісний фінальний текст", - заявив Сидорович.

Нардеп зазначив, що при наявності політичної волі новий виборчий кодекс реально проголосувати навіть на цьому пленарному тижні.

"Відкриті списки можуть бути прийняті навіть на цьому тижні. Але для цього потрібна воля сесійної зали і коаліції. Прошу виносити в сесійний зал і голосувати. Я маю право говорити про зміст цього документу. Він абсолютно повністю підготовлений включаючи перехідні та прикінцеві положення, яким чином його запускати: для парламентських, місцевих виборів та виборів президента", - додав він.

За словами нардепа, депутатам не слід витрачати час на обговорення в залі парламенту, щоб не затягнути розгляд виборчого кодексу.

"Час для дискусій в сесійній залі завершився. Тому я просто прошу не говорити з трибуни про те, що ви за відкриті списки, а розблокувати роботу комітету. Прийняти цей кодекс. Прошу виносити в зал і голосувати", - додав він.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій зазначив, що народні депутати зможуть розглянути виборчий кодекс до 14 липня до позачергових виборів Ради.

Як писало РБК-Україна раніше сьогодні, за словами Парубія, парламент зможе почати розгляд виборчого кодексу на наступному пленарному тижні. Так, спікер доручив профільному комітету підготувати виборчий кодекс до розгляду в залі.