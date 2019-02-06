У комітеті Ради планують заслухати Полторака

Фото: Степан Полторак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Полторак доповідатиме по законопроекту, яким передбачається розробка плану оборони України президентом

У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки та оборони планують заслухати міністра оборони України Степана Полторака. Про це йдеться у порядку денному парламентського комітету на 6 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Так, очільник міністерства доповість про законопроект "Про внесення змін до закону "Про оборону України" № 9464.

"За висновком Головного науково-експертного управління Верховної ради законопроект за результатами розгляду в першому читанні може бути прийнятий за основу із врахуванням висловлених зауважень і пропозицій", - йдеться у порядку денному.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує парламенту прийняти законопроект №9464 "Про внесення змін до закону" Про оборону України ", яким пропонується передбачити розробку президентом плану оборони України.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Петро Порошенко пропонує ВР оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг в більш стислі терміни для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану.

Додамо, раніше Полторак озвучив п'ять пріоритетів Міноборони на 2019 рік.