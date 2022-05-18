Комітет Сенату США схвалив кандидатуру посла в Україні

Комітет Сенату США з закордонних справ сьогодні, 18 травня, схвалив кандидатуру нового посла в Україні. На цю посаду американський президент запропонував дипломата Бріджит Брінк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комітету в Twitter.
"Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджит Брінк кваліфікована і готова", - йдеться в заяві комітету Сенату США.
Тепер Сенат США має проголосувати за схвалення кандидатури Брінк на посаду очільника американського посольства в Україні.
Як відомо, до цього Бріджит Брінк обіймала посаду посла США у Словаччині, працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу США, координувала питання, повʼязані зі Східною Європою та Кавказом.
З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.
Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповідала, коли новий американський посол прибуде в Україну.
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