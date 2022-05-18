RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комітет Сенату США схвалив кандидатуру посла в Україні

Фото: Бріджит Брінк, майбутній посол США в Україні (sk.usembassy.gov)
Автор: Дмитро Левицький

Комітет Сенату США з закордонних справ сьогодні, 18 травня, схвалив кандидатуру нового посла в Україні. На цю посаду американський президент запропонував дипломата Бріджит Брінк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комітету в Twitter.

"Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджит Брінк кваліфікована і готова", - йдеться в заяві комітету Сенату США.

Тепер Сенат США має проголосувати за схвалення кандидатури Брінк на посаду очільника американського посольства в Україні.

Як відомо, до цього Бріджит Брінк обіймала посаду посла США у Словаччині, працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу США, координувала питання, повʼязані зі Східною Європою та Кавказом.

З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповідала, коли новий американський посол прибуде в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСенат СШАУкраїна