Комітет рекомендує Раді прийняти закон про заочне засудження

Відповідний закон рекомендують прийняти за основу

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9353 о заочном осуждении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Документом предлагается предусмотреть два основания для объявления розыска подозреваемого, а именно: когда местонахождение подозреваемого неизвестно; когда подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и если существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме этого, предусматривается возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и ее избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске.

В случае ареста такого подозреваемого срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

При этом основаниями для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства определяется уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или на судебный вызов следственного судьи, суда и вынесения постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск.

Также предлагается норма, предусматривающая возможность осуществления подготовительного судебного заседания без участия обвиняемого в производстве, где осуществлялось специальное досудебное расследование.

Кроме того, в ряде статей УПК предлагается слова "антитеррористической операции" дополнить словами "или операции Объединенных сил".

"Комитет по результатам обсуждения принял решение рекомендовать Верховной раде принять доработанный проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о совершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования" за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что на следующей пленарной неделе в Верховной раде могут рассмотреть изменения в УПК по заочному осуждению.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2017 года Рада приняла изменения в законопроект о заочном осуждении. Отметим, что закон был принят для узаконивания передачи в суд обвинения против экс-президента Виктора Януковича.