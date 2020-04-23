Комітет рекомендує Раді схвалити закон про хмарні послуги

Комітет парламенту з питань цифрової трансформації рекомендує прийняти у першому читанні за основу законопроект про хмарні послуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Відповідне рішення було ухвалено у ході засідання комітету 22 квітня.

"Комітет підтримав та рекомендував Верховній раді прийняти у першому читанні за основу законопроект №2655 про хмарні послуги, яким передбачено врегулювати правовідносини між державними органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування, державними підприємствами та постачальниками хмарних послуг", - вказано у повідомленні.

При цьому очікується, що прийняття законопроекту сприятиме впровадженню новітніх технологій у публічному секторі та створить умови для ефективного використання державних ресурсів.

Нагадаємо, раніше цифровий комітет рекомендував ВР прийняти законопроект №3014 "Про електронні комунікації" за основу. Документ визначає правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій і радіочастотного спектру, а також встановлює повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності в сфері електронних комунікацій.

Як писало РБК-Україна, ВР схвалила за основу законопроект про кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж.