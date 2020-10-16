Комітет Ради не скасовував податкову концепцію, яка дискримінує бізнес, - Южаніна

Комітет Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, підтримав проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування (реєстр. № 4065 від 07.09.2020), поданий головою комітету Данилом Гетманцевим.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

За словами народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Ніни Южаніної, пропозиції скасувати сумнівну податкову концепцію та інші дискримінаційні для бізнесу норми були на комітеті проігноровані.

Раніше Южаніна розробила зміни до закону 1210 (законопроект № 4065-1). Зокрема нардеп пропонувала:

скасування оцінки операцій з нерезидентами на предмет чи є в них економічний ефект (ділова мета), із залишенням застосування концепції ділової мети виключно для великих платників податків у межах трансфертного ціноутворення;

скасування інституту вини, за якого податковий орган на власний розсуд зможе визначати, чи винен платник у порушенні податкового законодавства;

виключення ряду норм щодо посилення фінансової відповідальності платників податків;

виключення положень щодо розширення застосування пені на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки;

скасування можливості внесення змін до річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

Як компроміс вона пропонувала об’єднати два законопроекти, щоб в результаті "закрити" якомога більше скандальних питань у сфері оподаткування і повноважень контролюючих органів.

"Знаю, що переважна більшість експертів, асоціацій відкрито підтримують саме законопроект №4065-1, яким ми маємо на меті відновити законні права платників податків. Адже закон №466 (він же законопроект №1210) ні до якої "боротьби з офшорами" не привів, а тільки посилив вплив податкових органів на діяльність суб’єктів господарювання - від малих до великих", - заявила Южаніна.

Нагадаємо, 16 січня цього року Рада ухвалила скандальний законопроект № 1210, який запровадив кардинально нові фіскальні інструменти та значно розширені повноваження контролюючих органів.

Крім того, у новій редакції була викладена стаття 178 Податкового кодексу, яка регулює оподаткування незалежної професійної діяльності, в тому числі адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців тощо.

Бізнес, зокрема, через свої професійні асоціації неодноразово заявляв, що філософія взаємовідносин між контролюючими органами та бізнесом була змінена в бік посилення впливу податкових органів та обмеження реалізації прав платниками податків.