Комітет Ради з питань освіти провів виїзне засідання в Харкові, - Грановський

За словами Грановського, засідання відбулося вчора, 13 лютого

Комитет Верховной рады Украины по вопросам науки образования провел выездное заседание в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Александра Грановского в Facebook.

По словам Грановского, заседание состоялось вчера, 13 февраля, под руководством нардепа Александра Спиваковского. Также участие в заседании приняли нардепы Тарас Кремень, Алексей Скрипник и Иван Кириленко.

"Не так давно я обещал преподавательским коллективам Харькова приложить максимальные усилия и, в конечном итоге, провести заседание комитета по вопросам науки и образования именно здесь, именно в Харькове. Моя роль и функция, конечно же, ограничиваются исключительно помощью в организации процесса и не более. Я убежден, что каждый должен заниматься своим делом: с интеллектуальной элитой страны на профильные темы должны беседовать профильные специалисты, то есть, другими словами, члены комитета - эксперты в области науки и образования", - написал он.

Грановский отметил, что не всякий раз депутаты получают возможность обменяться мнениями и с ректорами всех без исключения университетов области, и с профессорскими коллективами, преподавателями школ и т.д.

В ходе заседания, в частности, рассматривались вопрос о том, чтобы рекомендовать ВРУ внести изменения в закон о высшем образовании в части системы управления высшими учебными заведениями; обратиться к комитету по вопросам социальной политики в части необходимости скорейшего создания национального электронного информационного ресурса занятости; обратиться к КМУ и рекомендовать в самые сжатые сроки сделать все возможное для утверждения и соответствующего назначения председателя и заместителей агенства по обеспечению качества высшего образования.

"После принятия соответствующих решений членами комитета я сопроводил уважаемых мной коллег в два совершенно удивительных по своему качеству и содержанию места: коммунальное учреждение "ясли-сад" N108 Харьковского городского совета и коммунальное учреждение "Харьковский инклюзивно-ресурсный центр" Харьковского городского совета. Гости были приятно удивлены уровнем профессиональной подготовки персонала и техническим оснащением соответственно. Уверен, к сожалению, не все учреждения такого профиля в стране выглядят именно так, так что Харькову есть чем гордиться", - написал он.

Грановский отметил, что проведение выездных заседаний уже становится традицией в Харькове.

"Не так давно нам удалось провести заседание профильного медицинского комитета под руководством моего коллеги Константина Ярынича, за что я Константину и другим членам комитета безмерно благодарен.Уверен, уже в скором будущем мы анонсируем проведение еще одного заседания другого комитета с тем, чтоб каждый раз нам удавалось ответить на все большее количество вопросов, интересующих как харьковчан, так и жителей других городов", - написал он.

Фото: facebook.com/Александр_Грановский