Комітет Ради з питань освіти провів виїзне засідання в Харкові, - Грановський

Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

За словами Грановського, засідання відбулося вчора, 13 лютого

Комітет Верховної ради України з питань науки освіти провів виїзне засідання в Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олександра Грановського в Facebook.

За словами Грановського, засідання відбулося вчора, 13 лютого, під керівництвом нардепа Олександра Співаковського. Також участь у засіданні взяли нардепи Тарас Кремінь, Олексій Скрипник та Іван Кириленко.

"Не так давно я обіцяв викладацьким колективам Харкова докласти максимальних зусиль і, в кінцевому підсумку, провести засідання комітету з питань науки і освіти саме тут, саме в Харкові. Моя роль і функція, звичайно ж, обмежуються виключно допомогою в організації процесу і не більше. Я переконаний, що кожен повинен займатися своєю справою: з інтелектуальною елітою країни на профільні теми повинні розмовляти профільні фахівці, тобто, іншими словами, члени комітету - експерти в галузі науки і освіти", - написав він.

Грановський зазначив, що не всякий раз депутати отримують можливість обмінятися думками і з ректорами всіх без винятку університетів області, і з професорськими колективами, викладачами шкіл і т. д.

У ході засідання, зокрема, розглядалися питання про те, щоб рекомендувати ВРУ внести зміни в закон про вищу освіту в частині системи управління вищими навчальними закладами; звернутися до комітету з питань соціальної політики в частині необхідності якнайскорішого створення національного електронного інформаційного ресурсу зайнятості; звернутися до КМУ та рекомендувати в самі стислі терміни зробити все можливе для затвердження і відповідного призначення голови та заступників агенції із забезпечення якості вищої освіти.

"Після прийняття відповідних рішень членами комітету я супроводив шанованих мною колег у два абсолютно дивовижних за своєю якістю і змістом місця: комунальний заклад "ясла-садок" N108 Харківської міської ради та комунальний заклад "Харківський інклюзивно-ресурсний центр" Харківської міської ради. Гості були приємно здивовані рівнем професійної підготовки персоналу та технічним оснащенням відповідно. Впевнений, на жаль, не всі установи такого профілю в країні виглядають саме так, тому що Харкову є чим пишатися", - написав він.

Грановський зазначив, що проведення виїзних засідань вже стає традицією в Харкові.

"Не так давно нам вдалося провести засідання профільного медичного комітету під керівництвом мого колеги Костянтина Яринича, за що я Костянтину та іншим членам комітету безмірно вдячний. Упевнений, що вже в недалекому майбутньому ми анонсуємо проведення ще одного засідання іншого комітету з тим, щоб кожен раз нам вдавалося відповісти на все більшу кількість запитань, які цікавлять як харків'ян, так і жителів інших міст", - написав він.

Фото: facebook.com/Олександр_Грановський