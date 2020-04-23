Комітет Ради розгляне закупівлю МОЗ костюмів біологічного захисту для медиків

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у четвер, 23 квітня, розгляне на своєму засіданні питання щодо закупівель Міністерством охорони здоров'я костюмів біологічного захисту для медиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Початок засідання запланований на 14:00.

"Щодо державних закупівель костюмів біологічного захисту, проведених Міністерством охорони здоров’я України 17 квітня 2020 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я потрапило у скандал через закупівлю захисних костюмів для українських медиків. У відомстві вирішили купити костюми біозахисту в Китаї, які стоять у два рази дорожче українських, адже вони нібито не відповідають стандартам. Однак лабораторії, щоб перевірити китайські костюми на відповідність, в Україні немає.

Зазначалося, що легка промисловість України, яка готова повністю забезпечити українських лікарів захистом при роботі з пацієнтами з COVID-19, простоює. Укладені контракти зірвалися, тому що в Міністерстві охорони здоров'я побачили невідповідність стандартам. А оскільки експорт засобів медзахисту з України заборонено, продати їх за кордон не можуть.

Як писало РБК-Україна, за станом на 22 квітня в Україні коронавірусною хворобою захворіли 1245 медиків, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.