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Комітет Ради не підтримав збільшення переказів без ідентифікації до 25 тисяч грн

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 20:36
Комітет Ради не підтримав збільшення переказів без ідентифікації до 25 тисяч грн
Фото: банківська карта (kurs.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 28 вересня, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився підтримати законопроект №3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації. Суму пропонують збільшити з 5 тисяч до 25 тисяч гривень.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету.

Так, законопроект підтримали дев'ять членів комітету, стільки ж утрималися і ще один проголосував "проти".

Також в ході засідання перший заступник міністра фінансів Денис Улютин повідомив, що закон про фінмоніторинг, який передбачає максимальну суму платежу без ідентифікації на рівні 5 тисяч гривень, ухвалювався в рамках зобов'язань України при отриманні макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, у Верховній раді відповідний законопроект №3686 зареєстрували в червні.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 квітня набрали чинності зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".

Тепер анонімно не можна відправляти понад 5 тисяч гривень без відкриття рахунку, поповнювати рахунки інших людей, поповнювати рахунки в платіжних терміналах на цю суму і платити за отримані товари або послуги.

Також повідомлялося, що цей закон змінив систему ідентифікації клієнтів банків і небанківських фінустанов, однак в НБУ відзначали, що він не торкнеться більшості платежів.

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