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Комітет Ради схвалив проєкт реформи СБУ: коли розгляне парламент

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроєкт про реформу Служби безпеки України (СБУ). Парламент почне розглядати документ на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Голови Комітету Мар'яну Безуглу.

"Комітет щойно рекомендував (законопроєкт - ред.) щодо реформи СБУ", - написала у Facebook Безугла.

Депутат додала, що на розгляд Верховної Ради законопроєкт надійде 5 жовтня поточного року.

Нагадаємо, наприкінці січня Верховна рада прийняла за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу СБУ.

У "Слузі народу" РБК-Україна розповіли, як працюватиме українська спецслужба після реформи.

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