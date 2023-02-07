Комитет Рады поддержал кандидатуру Малюка на должность главы СБУ

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины поддержать назначение Малюка Василия Васильевича на должность главы Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Напомним, с июля прошлого года Василий Малюк руководит СБУ после увольнения Ивана Баканова, но в статусе временного руководителя, до этого он занимал должность первого заместителя главы ведомства.

Добавим, как сообщало РБК-Украина, парламент, вероятно, в ближайшие планерные недели может назначить Малюка главой Службы безопасности Украины.

Вместе с тем вчера президент Украины Владимир Зеленский внес в ВРУ представление о назначении исполняющего обязанности главы СБУ Малюка главой ведомства.

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