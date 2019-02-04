Комітет пропонує проведення "дня культури" на пленарному тижні Ради

За словами Княжицького, у цей день Рада може розглянути "мовний закон"

В Верховной раде нужно выделить специальный пленарный день, который будет посвящен рассмотрению законопроектов культурной тематики. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство законопроектов комитета являются готовыми к рассмотрению и получат поддержку в сессионном зале.

"Наш комитет подал законопроект №8202 об усовершенствовании системы охраны культурного наследия. Также есть законопроект №8251 об изменениях по поводу государственной поддержки кинематографии. Этот закон также готов к рассмотрению. Возможно, нам стоит сделать день культуры, чтобы рассмотреть эти законы, разработанные нашим комитетом", - сообщил Княжицкий.

Нардеп отметил, что в день культуры в Верховной раде также могут рассмотреть закон "О функционировании украинского языка как государственного", ведь он получил много поправок комитета.

Напомним, подготовленный ко второму чтению "языковой закон" планируют обнародовать на сайте Рады 4-5 февраля.

Как писало РБК-Украина в своем материале "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии", законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет внесен на рассмотрение парламента в феврале, его рассмотрение займет не менее одной пленарной недели.

Добавим, глава ВР Андрей Парубий заявил, что "языковой закон" безотлагательно рассмотрят во втором чтении в феврале. В документ могут включить поправку о языке образования.