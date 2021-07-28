Комітет ООН попередив про велику кількість небезпечних для Землі астероїдів

У 2020 році астрономічними обсерваторіями, розташованими більш ніж в 40 країнах, було зібрано майже 39,5 млн записів про спостереження астероїдів і комет, повідомили в підкомітеті.

Тоді ж було виявлено рекордну кількість об'єктів, що зближуються з Землею-2959, зазначили там. Всього станом на 17 квітня 2021 року вченим відомо про 25 647 таких об'єктів. При цьому орбіта 2180 внесених до списку астероїдів проходить на відстані не більше 8 млн км від орбіти Землі, вказали в підкомітеті.

"У зв'язку з цим підкомітет зазначив також, що, хоча ці цифри великі, але, за оцінками, ідентифіковано лише близько 40 відсотків значних за розміром об'єктів, що зближуються з Землею", - йдеться в доповіді.

У березні в NASA виключили зіткнення Землі з астероїдом в найближчі 100 років. Найнебезпечнішим для планети вчені називали астероїд Апофіс, виявлений у 2004 році. Передбачалося, що він зіткнеться із землею у 2029 році, 2036-му або 2068-му.