Комісія з тарифів - галузевий орган, він має бути незалежним, - нардеп

"Чому питаннями призначення менеджменту до цієї комісії (НКРТ, - ред.) має займатися президент, для мене незрозуміло. У нас є чинна Конституція, і я вважаю, що повноваження там досить чітко описані. У нас є Кабінет міністрів для цього, для того, щоб визначати, хто займатиметься тими чи іншими питаннями", - сказав Бондарєв.

Він наголосив: галузевий регулятор має бути незалежним органом, щоб формувати прозору та обґрунтовану тарифну політику, а не приймати рішення на догоду будь-кому. Депутат також нагадав: для металургів та аграріїв питома вага транспортних витрат у вартості їхньої продукції істотна, і необґрунтоване підвищення тарифів на перевезення залізницею призводить до подорожчання їхньої продукції та втрати конкурентних позицій на світових ринках, що негативно позначається на економіці країни.

"На сьогодні левова частина ВВП нашої країни - це аграрний комплекс і металургія, у цих товарах є дуже велика частка участі саме витрат, пов'язаних з перевезенням. Відповідно, тарифи впливають і на показники ВВП, і на конкурентоспроможність нашої продукції, яку ми продаємо на іноземних ринках. І тут дуже важливе питання - саме знаходити компроміс між фінансово-господарською діяльністю та інтересами компаній, а також країни", - пояснив Бондарєв.