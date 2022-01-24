Комісія з тарифів - галузевий орган, він має бути незалежним, - нардеп
Комісія з регулювання у транспортній сфері має бути незалежним органом, оскільки її робота впливає на ключові галузі економіки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтина Бондарєва.
"Чому питаннями призначення менеджменту до цієї комісії (НКРТ, - ред.) має займатися президент, для мене незрозуміло. У нас є чинна Конституція, і я вважаю, що повноваження там досить чітко описані. У нас є Кабінет міністрів для цього, для того, щоб визначати, хто займатиметься тими чи іншими питаннями", - сказав Бондарєв.
Він наголосив: галузевий регулятор має бути незалежним органом, щоб формувати прозору та обґрунтовану тарифну політику, а не приймати рішення на догоду будь-кому. Депутат також нагадав: для металургів та аграріїв питома вага транспортних витрат у вартості їхньої продукції істотна, і необґрунтоване підвищення тарифів на перевезення залізницею призводить до подорожчання їхньої продукції та втрати конкурентних позицій на світових ринках, що негативно позначається на економіці країни.
"На сьогодні левова частина ВВП нашої країни - це аграрний комплекс і металургія, у цих товарах є дуже велика частка участі саме витрат, пов'язаних з перевезенням. Відповідно, тарифи впливають і на показники ВВП, і на конкурентоспроможність нашої продукції, яку ми продаємо на іноземних ринках. І тут дуже важливе питання - саме знаходити компроміс між фінансово-господарською діяльністю та інтересами компаній, а також країни", - пояснив Бондарєв.
Раніше президент асоціації "Укрведтранс" Наталія Петриченко заявила, що ухваленням законопроекту 6514 влада намагається перетворити транспортну комісію на свій кишеньковий орган.
Нагадаємо, у Верховній раді зареєстровано урядовий проект закону "Про внесення зміни до Закону України "Про транспорт" (№6514), який передбачає створення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Відповідно до законопроекту НКРТ підпорядкована президентові України.