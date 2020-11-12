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Комісія з правової реформи за тиждень представить напрацювання щодо перезапуску КСУ

Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня Комісія з правової реформи представить напрацювання щодо перезапуску Конституційного суду України. Таке завдання на комісію було покладено главою держави.

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Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

Як пообіцяв президент, весь процес перезапуску КСУ буде максимально прозорим та з максимальним залученням суспільства.

"Всі ми працюємо над комплексними рішеннями для відновлення довіри до судової системи та, зокрема, перезапуску Конституційного суду. Треба вирішити проблему системно. Перші результати комісії будуть представлені за тиждень", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування, запровадження якої було зобов'язанням України перед міжнародними партнерами. Після цього Зеленський запропонував Раді звільнити всіх суддів КСУ, але парламент відправив документ на доопрацювання.

Крім того, сьогодні у Зеленського заявили, що конституційна криза в Україні вирішиться протягом найближчих тижнів.

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