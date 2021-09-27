RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комісія з відбору голови САП відновлює роботу. Через 2 місяці перерви

Автор: Олег Черниш

Комісія з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір відновити роботу 27 вересня. Останнє її засідання було наприкінці липня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в комісії.

"Сьогодні має бути засідання комісії о 17:00. На жаль, дійсно, тривалий термін не було засідань", - зазначив співрозмовник.

Офіційна причина, чому комісія не збиралася майже 2 місяці, це "відсутність кворуму". На засіданні 27 вересня планується затвердити графік виконання практичного завдання конкурсантами та проведення з ними співбесід.

Це останній етап відбору. У конкурсі залишилося тільки два кандидати: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть вибрати керівництво САП, ДБР і БЕБ".

Читайте РБК-Україна в Google News
САП