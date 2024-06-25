Комиссии и услуги нотариуса. Что придется оплатить покупателю, оформляя кредит єОселя

Комиссии и услуги риелторов. Какие дополнительные расходы учитывать

Как и для любого ипотечного договора, так и для кредитования по программе єОселя, нужно рассчитывать на дополнительные расходы. Как правило, все они ложатся на покупателя, отмечает Татьяна Даниленко.

"Расходы обычно включают оплату услуг нотариуса, страхование, комиссию, экспертную оценку недвижимости. Банку за выдачу ипотечного кредита придется заплатить комиссию в размере 1% от стоимости кредита" , – говорит она.

Также квартира должна быть застрахована в течение всего периода выплат, что является отдельной статьей обязательных расходов. Страхование объекта ипотеки составляет 0,25% от полной стоимости недвижимости, и его нужно платить каждый год. Необходимо также помнить, что во многих случаях понадобятся услуги оценщика.

"В целом на рынке услуги оценщика обойдутся по цене от 3 500 гривен, нотариуса в банке – около 12 000 гривен, дополнительно оплачиваются услуги нотариуса, сопровождающего сделку купли-продажи. Эти средства, как правило, оплачиваются вместе покупателем и продавцом, и составляют еще несколько тысяч гривен", – поясняет специалист.

При оформлении ипотеки нужно оплатить разовый платеж в Пенсионный фонд: он составляет 1% от общей стоимости недвижимости. И в случае наличия риэлторов при сопровождении сделки, еще придется уплатить немалую сумму, ведь на рынке недвижимости так сложилось, что услуги риэлтора также оплачивает покупатель, отмечает она.

"Риэлторы, если задействованы, заявляют сумму за свои услуги от 1-5% стоимости выбранного жилья, но это уже индивидуально. И самое главное – ежемесячный платеж, который покупатель должен платить согласно графику погашения кредита", – говорит Татьяна Даниленко.

Кто может оформить кредит по программе?

По условиям программы, ипотека под 3% годовых доступна для:

военнослужащих по контракту и членов их семей; медицинских работников государственной и коммунальной форм собственности; педагогических работников учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности; ученых учебных заведений и учреждений государственной или коммунальной форм собственности; государственных служащих силовых структур, ГСЧС, Службы судебной охраны, детективы НАБУ, ДБР, БЭБ.

Обратите внимание. Если за время действия ипотечного договора человек лишится статуса одной из указанных категорий, то его переведут на ставку 7% годовых.