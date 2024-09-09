Удобный соперник и сложный друг: как сборная Украины против Чехии до Лиги наций играла

Пути "сине-желтых" с чехами до сих пор пересекались 5 раз. В частности, трижды команды сыграли товарищеские поединки. Единственное же официальное свидание (двойное) сборных пришлось на дебютный сезон Лиги наций (2018/19).

Первый спарринг Украина против сборной Чехии провела в сентябре 2011 года. Подопечные Олега Блохина готовились к Евро-2012 на родной земле сквозь целую вереницу контрольных матчей. Перед поединком против чехов "сине-желтые" имели серию из трех поражений подряд. Прервать ее не просто не удалось. Украинцы фактически основным составом "влетели" Чехии 0:4 с дублем Кадлеца и голами Резека с Коларжем. Ярмоленко отыграл в этой встрече 86 минут.

Новый товарищеский матч состоялся год спустя – в рамках подготовки к квалификации перед ЧМ-2014. Спарринг принял Львов, а завершился контрольный поединок нулевой ничьей. Ярмоленко отыграл за национальную команду второй тайм, а Степаненко просидел 90 минут на скамейке запасных.

Реванш пришлось отложить на многие годы. В сентябре 2018-го украинцы встретились с чешскими футболистами на старте нового турнира от УЕФА – Лиги наций. С момента последней встречи Андрей Шевченко успел завершить карьеру и надел тренировочный костюм. Он и привел "сине-желтых" к волевой победе в Угерске-Градиште.

"Локомотив" оформил быстрый гол. На 4-й минуте Шик ворвался в штрафную с левого фланга и мощным выстрелом в верхний ближний угол оставил не у дел Пятова. Сборная Украины ответила голами под занавес первого и второго таймов. Сначала Коноплянка в пределах штрафной качнул защитника и низом пробил в угол. А на последней минуте Зинченко воспользовался несогласованностью голкипера и обороны.

Второй матч двухкругового турнира команды провели через 1,5 месяца в Харькове. Судьбу этого поединка решил один забитый мяч. Малиновский перед перерывом разрядил пушку метров с 20-ти. После двух побед над чехами и минимальной победой над словаками, украинская сборная позволила себе проиграть тем же "соколам" в финальном туре и поднялась в Дивизион A на второй сезон Лиги наций.

Наконец осенью 2021-го сборные сыграли третий спарринг. Обе национальные команды вышли в экспериментальных составах. К примеру, в старте "сине-желтых" появились вратарь Бойко, защитники Качараба, Сирота, Корниенко, полузащитник Макаренко, а со скамейки запасных потом появились хавбеки Булеца и Кочергин. Открыл счет Корниенко своевременным подключением к атаке, а финальный счет установил форвард чехов Видра.

Следовательно, преимущество в очном противостоянии на стороне сборной Украины (+2, =2, -1). Более того, в поединках с турнирным значением "сине-желтые" не теряли очки (две победы из двух). Правда, самую уверенную по счету победу (4:0) организовала именно Чехия.

Во втором туре Лиги наций 2024/25 сборные встретятся в шестой раз. И украинская сборная, и национальная команда Чехии потерпели неожиданные поражения. Для сохранения шансов на борьбу за путевку в Дивизион A. Матч 10 сентября на пражском стадионе "Эден" будет самым важным в истории противостояний.