RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Комендантська година і респіратори замість масок: в Словаччині посилили карантин

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Словаччини ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, в країні буде введено комендантську годину, а також обов'язкове носіння в громадських місцях респіраторів замість медичних масок.

Про це повідомляє "TA3".

Комендантську годину буде введений в країні з 3 березня і буде діяти з 20:00 до 1:00. В цей час буде заборонено залишати будинок, крім як для поїздок на роботу або походу до лікаря. При цьому з 5:00 до 20:00 будуть діяти обмеження, за яким громадянам буде заборонено залишати будинок без поважної причини, яка повинна підтверджуватися документами.

Навчальні заклади поки будуть працювати, проте якщо батьки працюють віддалено або безробітні - їх діти повинні залишатися вдома.

З 8 березня в країні буде обов'язковим носіння респіраторів FFP2 в магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня - вони стануть обов'язковими у всіх громадських місцях. Медичні маски можуть використовувати лише діти.

Такі обмеження діятимуть до 21 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що в Словаччині "британский" штам коронавірусу був виявлений у 71% нових випадків COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що у Мадриді посилять карантин на два тижні через COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СловаччинаКоронавірус
Читайте також
В Осло підсилюють карантин через поширення коронавірусу з Британії
В Британії виявили випадки зараження "бразильським" коронавірусом
Прогноз погоди