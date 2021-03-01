Комендантська година і респіратори замість масок: в Словаччині посилили карантин

Комендантську годину буде введений в країні з 3 березня і буде діяти з 20:00 до 1:00. В цей час буде заборонено залишати будинок, крім як для поїздок на роботу або походу до лікаря. При цьому з 5:00 до 20:00 будуть діяти обмеження, за яким громадянам буде заборонено залишати будинок без поважної причини, яка повинна підтверджуватися документами.

Навчальні заклади поки будуть працювати, проте якщо батьки працюють віддалено або безробітні - їх діти повинні залишатися вдома.

З 8 березня в країні буде обов'язковим носіння респіраторів FFP2 в магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня - вони стануть обов'язковими у всіх громадських місцях. Медичні маски можуть використовувати лише діти.

Такі обмеження діятимуть до 21 березня.