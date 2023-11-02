Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям

Ограничения комендантского часа в Украине

С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине ежедневно действует комендантский час. Это одно из ограничений режима военного положения, которое предусматривает ряд запретов в ночное время (определяется для каждого региона в отдельности):

пребывание на улице и в общественных местах;

проезд на любом виде транспорта без пропуска;

работа ТРЦ, кафе, ресторанов, других торговых и развлекательных заведений, учреждений, кроме критической инфраструктуры.

Во время комендантского часа можно покидать дом при одном условии – чтобы добраться до укрытия, если была объявлена воздушная тревога.

Специальные пропуска на передвижение могут получить только работники подразделений сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры и органов государственной власти. Их выдают военные администрации.

Что угрожает нарушителям сейчас

В парламенте неоднократно обсуждали инициативу относительно штрафов за несоблюдение комендантского часа, но пока в Украине еще не введена ответственность за нарушения.

Если в ночное время человек находится на улице, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии документов нарушителю сделают предупреждение и отпустят.

Однако если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отделение для установления личности.

Фото: соблюдение правил комендантского часа проверяют патрули (Getty Images)

Правового механизма для привлечения к ответственности предпринимателей при несоблюдении ограничений тоже пока нет.

Какие штрафы планируют ввести

О необходимости ввести штрафы для нарушителей снова заговорили после недавних скандалов в Киеве и регионах, связанных с работой ресторанов во время комендантского часа.

27 октября 2023 в Верховную раду внесли законопроект №10195, которым предлагается установить административную ответственность для граждан и предпринимателей, не соблюдающих правила в комендантский час. Документ был разработан МВД и Нацполицией Украины.

Согласно законопроекту, для граждан нарушением комендантского часа является пребывание в определенный период суток на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Штраф – от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн. При повторном нарушении в течение года – от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Субъектам хозяйствования грозит ответственность при нарушении специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Штраф – от 51 тыс. до 102 тыс. грн. При повторном нарушении за год – от 170 тыс. до 340 тыс. грн.

Кроме того, законопроект предусматривает:

предоставление права органам полиции осуществлять административное задержание нарушителей (изменения в ст. 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях);

(изменения в ст. 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях); наделение военных администраций полномочиями устанавливать режим работы субъектов хозяйствования (изменения в Закон "О правовом режиме военного положения").

Фото: полиция будет иметь полномочия на административное задержание нарушителей (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

На данный момент законопроект №10195 предоставлен на ознакомление нардепам.

Будут ли продлять комендантский час: ситуация по регионам

Продолжительность комендантского часа напрямую зависит от ситуации с безопасностью в каждой области. Ограничения действуют в ночное время во всех регионах, кроме Закарпатья.

Весной этого года во многих "тыловых" городах Украины комендантский час сократили до 4-5 часов. Частично это было связано с продлением светлой части суток, проведением сельхозработ в аграрных регионах.

Сейчас в ряде областей снова продлевают время действия ограничений:

Николаевщина – продолжительность комендантского часа с 1 октября установлена с 22:00 до 06:00 (ранее с 23:00 до 05:00).

Кировоградщина – с 1 ноября комендантский час длится с 23:00 до 05:00 (ранее с 00:00 до 04:00).

Херсонщина – с 18 сентября ограничения действуют с 20:00 до 06:00 (ранее с 21:00 до 05:00).

В столице комендантский час не планируют продлевать. Сейчас он действует с 00:00 до 05:00. Мэр Виталий Кличко заверил, что киевлян предупредят о любых переменах.

Длительность комендантского часа в других регионах Украины: