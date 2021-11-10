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Коменданта "Ізоляції" відправили в СІЗО

Автор: Владислав Красінський

Затриманого вчора коменданта в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського відправили в СІЗО. Перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

За словами Дехтяренка, згідно з рішенням Приморського районного суду Маріуполя, Куликовського відправили в СІЗО строком на два місяці.

"Приморський районний суд Маріуполя щойно обрав Куликовському Д.П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, без права застави", - заявив спікер СБУ.

Як відзначив Дехтяренко, після затримання колишнього бойовика "ДНР", який очолював в'язницю "Ізоляція", чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до:

  • ст. 149 КК України (торгівля людьми);
  • ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Інформоване джерело РБК-Україна уточнило, що Куликовського будуть утримувати в слідчому ізоляторі СБУ, що знаходиться у Києві.

Водночас згідно з даними медіапроєкту "Грати", під час суду комендант "Ізоляції" визнавав провину й особисто просив, аби його помістили в ізолятор.

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СИЗО