Комбинация двух штаммов. В Германии нашли новую мутацию коронавируса
В Германии выявили первые случаи новой мутации коронавируса. Эта мутация образовалась путем сочетания "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.
Новую мутацию коронавируса обнаружили в образце путешественника из Саксонии, который прибыл в аэропорт Берлина. Позже компания, которая анализировала этот образец, заявила об обнаружении этой мутации и в других образцах.
Как отмечает издание, об этом мутировавшем варианте коронавируса, которому присвоили аббревиатуру B.1.525, также заявляли в Дании, Италии, Нигерии, Канаде, Британии и США. Пока остается неясным, насколько опасна эта новая мутация вируса.
Напомним, "британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 43 странах Европы, а "южноафриканский" штамм - в 26 европейских странах.
Как писало РБК-Украина, в Украине тоже обнаружили "британский" штамм коронавируса. Мутировавший коронавирус обнаружили у больных на западе страны.
Кроме того, в Минздраве отмечали, что новые штаммы коронавируса втрое заразней и поражают не только легкие.