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Комбинация двух штаммов. В Германии нашли новую мутацию коронавируса

Новина українською → Германия, Вторник 09 марта 2021 22:41
Комбинация двух штаммов. В Германии нашли новую мутацию коронавируса Фото: ученый (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Германии выявили первые случаи новой мутации коронавируса. Эта мутация образовалась путем сочетания "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в образце путешественника из Саксонии, который прибыл в аэропорт Берлина. Позже компания, которая анализировала этот образец, заявила об обнаружении этой мутации и в других образцах.

Как отмечает издание, об этом мутировавшем варианте коронавируса, которому присвоили аббревиатуру B.1.525, также заявляли в Дании, Италии, Нигерии, Канаде, Британии и США. Пока остается неясным, насколько опасна эта новая мутация вируса.

Напомним, "британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 43 странах Европы, а "южноафриканский" штамм - в 26 европейских странах.

Как писало РБК-Украина, в Украине тоже обнаружили "британский" штамм коронавируса. Мутировавший коронавирус обнаружили у больных на западе страны.

Кроме того, в Минздраве отмечали, что новые штаммы коронавируса втрое заразней и поражают не только легкие.

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