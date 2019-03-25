У команди Зеленського є можливості для мобілізації своїх виборців, - політолог

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського має можливості мотивувати своїх прихильників прийти 31 березня на виборчі дільниці і проголосувати. Про це заявив політолог, директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Можливості для мобілізації виборців є. Було багато чуток, що за нього переважно молодь, і вона не піде на вибори. Але останні опитування показують, що серед прихильників Зеленського не тільки молодь. Це представники різних демографічних груп – середнє покоління, люди старшого віку, україно- і російськомовні. Навіть якщо за Зеленського проголосує в першому турі виборів 70-75% його прихильників, цього буде достатньо, щоб вийти у другий тур", – сказав Фесенко.

За словами експерта, команда Зеленського є найбільш креативною серед усіх штабів кандидатів, а тому нестандартні рішення для мобілізації прихильників повинні дати результат.

"Команда Зеленського докладає зусилля. Думаю, що результат буде. У всякому разі, до останнього часу виборча кампанія Зеленського була найбільш ефективною", – вважає експерт.

У той же час політолог підкреслив, що молодь готова проголосувати за Володимира Зеленського, тому що не довіряє професійним політикам.

"Зеленський – близький молоді. Ці вибори, можливо, перші за всю історію українських виборів, коли люди, які не довіряли політикам як таким, знайшли "свого" кандидата. У цих електоральних груп нарешті з'явився свій кандидат, і для них це величезний мотив прийти і проголосувати за Зеленського", – зазначив Фесенко.