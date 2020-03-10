Командувач сухопутними військами США у Європі міг заразитися коронавірусом

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Каволі та інші можливі носії інфекції працюють віддалено і перебувають під наглядом лікарів

Командувачами силами США в Європі генерал-лейтенант Крістофер Каволі і кілька членів його штабу могли заразитися новим коронавірусом. Про це повідомив представник Пентагону Райан Маккарті, пише The Hill.

За його словами, Каволі та інші можливі носії інфекції працюють віддалено, і перебувають під постійним медичним наглядом.

Наголошується, що можливе зараження відбулося під час однієї з конференцій, в якій брав участь генерал.

Також, за словами Маккарті, медики попросили всіх американських військових за кордоном повідомляти про ознаки появи у них коронавірусу, щоб не допустити його поширення.

Генерал-лейтенант Каволі очолив американське військове командування в Європі в січні 2018 року.

Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що загроза пандемії нового коронавірусу стає реальною. При цьому, в ВООЗ відзначили, що це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Він також додав, що за минулі вихідні кількість зареєстрованих випадків COVID19 перевищила 100 тисяч в 100 країнах.

Відзначимо, на думку китайських експертів, коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.