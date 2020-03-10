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Командующий сухопутными войсками США в Европе мог заразиться коронавирусом

Новости » В мире     10.03.2020 - 03:22
Командующий сухопутными войсками США в Европе мог заразиться коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/Chubailiang)

Каволи и другие возможные носители инфекции работают удаленно и находятся под наблюдением врачей

Командующими силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи и несколько членов его штаба могли заразиться новым коронавирусом. Об этом сообщил представитель Пентагона Райан Маккарти, пишет The Hill.

По его словам, Каволи и другие возможные носители инфекции работают удаленно и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Отмечается, что возможное заражение произошло в ходе одной из конференций, в которой участвовал генерал.

Также, по словам Маккарти, медики попросили всех американских военных за рубежом сообщать о признаках появления у них коронавируса, чтобы не допустить его распространения.

Генерал-лейтенант Каволи возглавил американское военное командование в Европе в январе 2018 года.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии нового коронавирус становится реальной. При этом, в ВОЗ отметили, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Он также добавил, что за прошедшие выходные число зарегистрированных случаев COVID19 превысила 100 тысяч в 100 странах.

Отметим, по мнению китайских экспертов, коронавирус продолжит распространяться по всему миру по крайней мере до июня.

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