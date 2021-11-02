Командувач ОС пояснив, чому військові на Донбасі відповідають не на всі обстріли бойовиків

"Чому відповіді менше (на обстріли бойовиків - ред.)? Тому що дуже багато йде пострілів просто в нікуди. Тобто стріляють, щоб стріляти", - сказав Павлюк.

За його словами, українські військові на такі обстріли не реагують і спокійно до них ставляться. При цьому командири на місцях холодно оцінюють ситуацію і відповідають тільки для того, щоб нівелювати загрозу.

"Немає загрози - немає доцільності витрачати боєприпаси. Також багато ситуацій, коли ворог спеціально провокуючим вогнем хоче змусити нас стріляти у відповідь, щоб підставити наших військових під вогонь своїх снайперів", - уточнив командувач.

Він додав, що командири на Донбасі контролюють ситуацію і розуміють, які обстріли бойовиків несуть загрозу, а які ні, і як на них слід реагувати.

"Це повністю професіоналізм наших військових, які вже спокійно, холоднокровно реагують на кожен обстріл, ніколи не піддаються паніці і відповідають реально коли це потрібно", - сказав Павлюк.