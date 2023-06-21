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Командование РФ поощряет "шутовство в воздухе" в Сирии и не только, - ВВС США

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Среда 21 июня 2023 18:23
Командование РФ поощряет "шутовство в воздухе" в Сирии и не только, - ВВС США Фото: командование РФ поощряет "шутовство в воздухе" в Сирии и не только (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские самолеты уже неоднократно провоцировали американских военных в Сирии. Такое "шутовство в воздухе" поощряет командование страны-агрессора.

Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter.

Военный напомнил, что россияне недавно наградили своего пилота, который сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем.

"Меня беспокоит то, что пилоты истребителей, которые сейчас направляются в Сирию из России, увидят, что их могут вознаграждать за подобное поведение… В любое время, когда у вас есть ВВС, которые настолько низко пали на профессиональной лестнице, что они выдают медали за шутовство в воздухе, вы действительно должны задаться вопросом, о чем они думают", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Гринкевич рассказал, что такое агрессивное поведение российских пилотов в Сирии можно объяснить тем, что РФ пришлось переместить часть своего войска для войны в Украине.

"У нас было до 3 или 4 случаев, когда русские в течение одного дня входили в это воздушное пространство (над военными базами США - ред.)", - добавил он.

Провокации россиян в Сирии

Напомним, ранее представители США уже несколько раз заявляли о провокационных действиях россиян в Сирии. Пилоты РФ неоднократно летали над военными базами США, что может создать риски эскалации.

Такие провокации продолжают происходить после того, как российский истребитель сбил американский беспилотник над акваторией Черного моря.

В России начали отрицать, что как-либо причастны к падению БПЛА, но после этого наградили пилота истребителя, который организовал провокацию.

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