Командование РФ поощряет "шутовство в воздухе" в Сирии и не только, - ВВС США

Российские самолеты уже неоднократно провоцировали американских военных в Сирии. Такое "шутовство в воздухе" поощряет командование страны-агрессора.

Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter .

Военный напомнил, что россияне недавно наградили своего пилота, который сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем.

"Меня беспокоит то, что пилоты истребителей, которые сейчас направляются в Сирию из России, увидят, что их могут вознаграждать за подобное поведение… В любое время, когда у вас есть ВВС, которые настолько низко пали на профессиональной лестнице, что они выдают медали за шутовство в воздухе, вы действительно должны задаться вопросом, о чем они думают", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Гринкевич рассказал, что такое агрессивное поведение российских пилотов в Сирии можно объяснить тем, что РФ пришлось переместить часть своего войска для войны в Украине.

"У нас было до 3 или 4 случаев, когда русские в течение одного дня входили в это воздушное пространство (над военными базами США - ред.)", - добавил он.

Провокации россиян в Сирии

Напомним, ранее представители США уже несколько раз заявляли о провокационных действиях россиян в Сирии. Пилоты РФ неоднократно летали над военными базами США, что может создать риски эскалации.

Такие провокации продолжают происходить после того, как российский истребитель сбил американский беспилотник над акваторией Черного моря.

В России начали отрицать, что как-либо причастны к падению БПЛА, но после этого наградили пилота истребителя, который организовал провокацию.