ua en ru
Сб, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Командование НАТО провело секретное совещание с Залужным на польской границе, – СМИ

Украина, Суббота 26 августа 2023 18:04
UA EN RU
Командование НАТО провело секретное совещание с Залужным на польской границе, – СМИ Фото: главкомом ВСУ Валерий Залужный и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин (facebook.com CinCAFU)
Автор: Карина Левицкая

Командование Североатлантического альянса провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, встреча состоялась 11 дней назад. Кроме генерала, в ней участвовал весь командный состав ВСУ, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

"Главным вопросом повестки дня было, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - говорится в материале.

Издание отмечает, заметно, что после этой встречи стратегия ВСУ изменилась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и деревни, но и Запорожье.

При этом украинские военные этим летом ужесточили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Да, недавно наши защитники зашли в населенный пункт Роботино и установили там украинский флаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Валерий Залужный Война России против Украины
NEWS
Защищал Киев и добивался передачи F-16. Что известно о погибшем летчике "Джусе"
Защищал Киев и добивался передачи F-16. Что известно о погибшем летчике "Джусе"
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги