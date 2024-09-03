Командующий Силами беспилотных систем анонсировал появление в ВСУ новых типов дронов

Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ArmyInform .

"Многофункциональные морские безэкипажные системы – это то, что очень скоро увидит мир, увидит наше государство. Они будут обеспечивать наши морские границы. Это наша цель, и мы к ней уверенно идем", – сказал он.

Как отметил командующий, в Украине продолжается Research&Development-процесс - поисковая, теоретическая и экспериментальная работа для определения технической возможности создания новой техники в определенные сроки. В частности, речь идет о морских технологиях.

По его словам, сегодня благодаря использованию морских систем черноморский флот РФ почти сошел с арены, скрылся из Севастополя. "Это всемирно известный факт, что Украина дала бой на море без флота. Поэтому в этом заслуга как раз и новорожденной тактики, и стратегии действий на море", – сообщил Сухаревский.

Командующий Силами беспилотных систем также сообщил о создании наземных роботов, выполняющих сегодня множество функций на фронте. По его словам, в этом направлении есть целый ряд вызовов. Сейчас разрабатывается институциональный полигон, где будут тестироваться подобные системы, будут испытываться тактики и т.д.

"Мы смотрим на годы вперед, и нас интересует организация системы на долгие годы", - сказал полковник.

Вытеснение русского флота

Напомним, Украина, не располагающая крупными военными кораблями, использовала беспилотные военные катера, начиненные взрывчаткой, для атак на российские суда, а также наносила удары по объектам флота и другим военным целям в Крыму с использованием ракет Storm Shadow и ATACM.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места. Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей, в том числе пять были ликвидированы в результате подрыва на морских минах, сообщил Неижпапа.