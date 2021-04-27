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Командування РФ підтримує в готовності бойовиків на Донбасі, - розвідка

Новость на русском → Донбас, Вівторок 27 квітня 2021 13:33
Командування РФ підтримує в готовності бойовиків на Донбасі, - розвідка Фото: бойовики на Донбасі перебувають у готовності до дій (sfunction.mil.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Командування Збройних сил Російської Федерації підтримує в бойовій готовності підрозділи бойовиків на Донбасі. Для цього проводяться постійні тренування.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.

"З цією метою проводяться постійні тренування артилерійських і мінометних розрахунків до здійснення вогню по закріплених цілях. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об'єднаних сил режиму припинення вогню для вдосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій", - повідомили в ГУР.

Також розвідники відзначають, що особлива увага приділяється обладнанню помилкових рубежів оборони, а також маскування муляжів озброєння і військової техніки.

"Це робиться для введення в оману підрозділів Об'єднаних сил і провокування їх на відкриття вогню. Також, окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин першого і другого армійських корпусів ЗС РФ", - додали в ГУР.

Так, минулого тижня на окуповану територію Донбасі з РФ перемістили 2,5 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів, а також близько 30 тонн боєприпасів різної номенклатури.

Раніше РБК-Україна писало, що місцева влада міста на Прикарпатті заявила про загибель українського військового на Донбасі від снайперської кулі.

За інформацією штабу ООС, за вчора в результаті обстрілу бойовиків зі станкових гранатометів поранення отримав один український військовий.

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