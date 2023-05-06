ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Командиры называют солдат "пушечным мясом". Генштаб рассказал о моральном состоянии окупантов

Новина українською →
Украина, Суббота 06 мая 2023 21:16
Командиры называют солдат "пушечным мясом". Генштаб рассказал о моральном состоянии окупантов Фото: оккупанты жалуются на низкий уровень морального состояния (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ все чаще жалуются на низкий уровень морально-психологического состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, в одном из подразделений российских оккупационных войск, которое находится в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом".

Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой.

"Около 50% процентов личного состава не имеют возможности оформить платежные карточки, имеют опасения, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям", - подчеркнули в штабе.

Напомним, мы писали, что враг начал чувствовать панику из-за возможного наступления ВСУ, поскольку оккупанты не понимают, где он может начаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация окупанти Война России против Украины
NEWS
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой