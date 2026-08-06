Колумбийские наркокартели отправляют бойцов в Украину учиться управлять дронами, - FT

Колумбийские наркокартели отправляют своих бойцов под видом добровольцев в Сили обороны Украины для того, чтобы те научились управлять дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, в течение последнего года неоднократно фиксировались попытки колумбийских преступных группировок направить солдат на войну в Украину для получения опыта ведения беспилотной войны.

"Схемы вербовки очень сложны, но больше всего меня беспокоит уровень специализации, который они приобретают. Бывшие члены военизированных формирований, бывшие партизаны и бывшие солдаты воюют здесь вместе и вместе учатся управлять дронами", - рассказал колумбийский сотрудник гуманитарной организации в Украине.

Украинская сторона знает о подобных рисках и реагирует на них.

Сотрудник Центра по вербовке иностранных специалистов Минобороны Тарас Паляница отметил, что мужчин, которых картели отправляли для сбора опыта, вовремя обнаружили, отсеяли и отправили домой. В то же время, он подчеркнул высокую эффективность добросовестных колумбийских бойцов.

"Колумбийцы могут учиться, очень быстро адаптируются и выдерживают сложные условия службы. Они доказали свою способность командирам, которым эти ребята очень нравятся", - сказал Паляница.

Борьба за технологии FPV и оптоволокно

Беспилотники полностью изменили характер многолетнего конфликта в Колумбии. Если раньше во время боев правительство страны всегда имело полное господство в небе, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

В прошлом году колумбийские военные смогли нейтрализовать 96% попыток атак дронов благодаря подавлению радиочастот и физическому уничтожению устройств. Именно поэтому наркокартели пытаются перенять украинский опыт, чтобы обойти системы РЭБ.

Преступные группировки проявляют интерес к следующим технологиям:

FPV-дроны: ударные беспилотники с видом от первого лица, которые из-за высокой маневренности сложно сбить и взрывающиеся при столкновении с целью;

шифрование связи: методы защиты канала управления между пилотом и дроном;

установка боевой части: эффективные методы монтажа взрывных зарядов на беспилотники;

оптоволоконные кабели: покупка дронов, управляемых через сверхтонкий кабель, что делает их неуязвимыми любыми средствами радиоэлектронной борьбы.

"В Колумбии уже начинают использовать дроны FPV, но пока неизвестно, как зашифровать связь между дроном и пилотом, или как установить взрывное устройство так же, как это делают здесь, в Украине", - рассказал один из воюющих в Украине колумбийских пилотов FPV-дронов.

Аналитики подчеркивают, что для международной безопасности приоритетной задачей должно стать прекращение передачи военных знаний от колумбийцев, возвращающихся домой после завершения службы.