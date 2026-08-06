Колумбийские наркокартели отправляют бойцов в Украину учиться управлять дронами, - FT
Колумбийские наркокартели отправляют своих бойцов под видом добровольцев в Сили обороны Украины для того, чтобы те научились управлять дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, в течение последнего года неоднократно фиксировались попытки колумбийских преступных группировок направить солдат на войну в Украину для получения опыта ведения беспилотной войны.
"Схемы вербовки очень сложны, но больше всего меня беспокоит уровень специализации, который они приобретают. Бывшие члены военизированных формирований, бывшие партизаны и бывшие солдаты воюют здесь вместе и вместе учатся управлять дронами", - рассказал колумбийский сотрудник гуманитарной организации в Украине.
Украинская сторона знает о подобных рисках и реагирует на них.
Сотрудник Центра по вербовке иностранных специалистов Минобороны Тарас Паляница отметил, что мужчин, которых картели отправляли для сбора опыта, вовремя обнаружили, отсеяли и отправили домой. В то же время, он подчеркнул высокую эффективность добросовестных колумбийских бойцов.
"Колумбийцы могут учиться, очень быстро адаптируются и выдерживают сложные условия службы. Они доказали свою способность командирам, которым эти ребята очень нравятся", - сказал Паляница.
Борьба за технологии FPV и оптоволокно
Беспилотники полностью изменили характер многолетнего конфликта в Колумбии. Если раньше во время боев правительство страны всегда имело полное господство в небе, то сейчас ситуация кардинально изменилась.
В прошлом году колумбийские военные смогли нейтрализовать 96% попыток атак дронов благодаря подавлению радиочастот и физическому уничтожению устройств. Именно поэтому наркокартели пытаются перенять украинский опыт, чтобы обойти системы РЭБ.
Преступные группировки проявляют интерес к следующим технологиям:
- FPV-дроны: ударные беспилотники с видом от первого лица, которые из-за высокой маневренности сложно сбить и взрывающиеся при столкновении с целью;
- шифрование связи: методы защиты канала управления между пилотом и дроном;
- установка боевой части: эффективные методы монтажа взрывных зарядов на беспилотники;
- оптоволоконные кабели: покупка дронов, управляемых через сверхтонкий кабель, что делает их неуязвимыми любыми средствами радиоэлектронной борьбы.
"В Колумбии уже начинают использовать дроны FPV, но пока неизвестно, как зашифровать связь между дроном и пилотом, или как установить взрывное устройство так же, как это делают здесь, в Украине", - рассказал один из воюющих в Украине колумбийских пилотов FPV-дронов.
Аналитики подчеркивают, что для международной безопасности приоритетной задачей должно стать прекращение передачи военных знаний от колумбийцев, возвращающихся домой после завершения службы.
Напомним, некоторые добровольцы из стран Латинской Америки учатся руководить FPV-дронами в подразделениях ВСУ, чтобы позже использовать полученные навыки в интересах международных преступных группировок.