Колумбія продовжила карантин через коронавірус

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Карантин продовжено ще на два тижні

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що обов'язковий карантин в країні буде продовжений ще на два тижні, щоб не допустити поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що карантин, який раніше продовжували двічі, повинен був закінчиться в понеділок. Президент зазначив, що в період з 11 по 25 травня розширять обов'язкову превентивну ізоляцію.

У той же час, промислові сектори та продажу автомобілів та інших предметів можуть поновитися з 11 травня. Виробництва і будівництва також дозволили повернутися до роботи.

"Ми також збираємося почати робити кроки по активізації роздрібної торгівлі, у якій будуть рівні відповідальності і яка буде дотримуватися протоколів", - сказав Дуке.

Муніципалітети без підтверджених випадків коронавіруса також можуть розпочати роботу. Однак великі заходи, як і раніше, будуть заборонені, так само як і відкриття барів і клубів.

Діти у віці від 6 до 17 років можуть виходити на вулицю три рази в тиждень протягом 30 хвилин. Ті, кому до 14 років, повинні супроводжуватися дорослим, який не входить у групу високого ризику.

В Колумбії зареєстровано понад 8600 підтверджених випадків захворювання, серед яких 378 смертельних випадків.

Раніше повідомлялося, що президент Колумбії Іван Дюці оголосив про введення в країні карантину у зв'язку з пандемією коронавіруса з 24 березня.