Колумбія відкликала своїх дипломатів з Венесуели

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МЗС Колумбії пригрозив Мадуро відповідальністю в разі агресії проти дипломатів

Колумбія вирішила відкликати своїх дипломатів з Венесуели і оголосив, що вони повернуться додому в самий найближчий час. Як інформує РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Колумбії Ольмеса Трухільо.

В його заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства, зазначено, що це робиться "з метою збереження життя і недоторканності колумбійських дипломатів".

Також Трухільо підкреслює: "адміністрація узурпатора Мадуро понесе відповідальність за будь-який акт агресії або порушення прав колумбійських дипломатів у відповідності з міжнародними нормами в найближчі години або дні".

Зазначимо, що Богота не визнає законність перебування Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели. У той же час Колумбія визнає і підтримує лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, якjuj оголошено в. о. президента.

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Колумбією. Про таке рішення Мадуро оголосив під час мітингу на тлі зіткнень на кордоні. Там проходить акція опозиції, що вимагає доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.