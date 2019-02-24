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Колумбія відкликала своїх дипломатів з Венесуели

Новини » Політика    24.02.2019 - 03:16
Колумбія відкликала своїх дипломатів з Венесуели
Ілюстративне фото (pixabay.com)

МЗС Колумбії пригрозив Мадуро відповідальністю в разі агресії проти дипломатів

Колумбія вирішила відкликати своїх дипломатів з Венесуели і оголосив, що вони повернуться додому в самий найближчий час. Як інформує РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Колумбії Ольмеса Трухільо.

В його заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства, зазначено, що це робиться "з метою збереження життя і недоторканності колумбійських дипломатів".

Також Трухільо підкреслює: "адміністрація узурпатора Мадуро понесе відповідальність за будь-який акт агресії або порушення прав колумбійських дипломатів у відповідності з міжнародними нормами в найближчі години або дні".

Зазначимо, що Богота не визнає законність перебування Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели. У той же час Колумбія визнає і підтримує лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, якjuj оголошено в. о. президента.

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Колумбією. Про таке рішення Мадуро оголосив під час мітингу на тлі зіткнень на кордоні. Там проходить акція опозиції, що вимагає доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин Венесуели з Колумбією Венесуела частково закрила кордон із Колумбією
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