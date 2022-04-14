RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колумбія готова замінити Європі російські енергоносії, - президент

Іван Дуке (Фото: presidencia.gov.co)
Автор: Константин Широкун

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що його країна готова відігравати центральну роль у забезпеченні європейських країн енергоресурсами та зайняти вакуум, що виник в результаті введення санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Дуке перерахував три області, в яких Колумбія буде готова збільшити обсяги виробництва: традиційний видобуток нафти й газу, поновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, а також вугілля.

Відповідаючи на питання про доцільність використання терміна "геноцид" щодо дій Росії в Україні, Дуке відповів ствердно.

"Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це безумство має припинитися", - заявив президент Колумбії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Колумбия