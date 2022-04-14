Колумбія готова замінити Європі російські енергоносії, - президент

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що його країна готова відігравати центральну роль у забезпеченні європейських країн енергоресурсами та зайняти вакуум, що виник в результаті введення санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Дуке перерахував три області, в яких Колумбія буде готова збільшити обсяги виробництва: традиційний видобуток нафти й газу, поновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, а також вугілля.

Відповідаючи на питання про доцільність використання терміна "геноцид" щодо дій Росії в Україні, Дуке відповів ствердно.

"Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це безумство має припинитися", - заявив президент Колумбії.