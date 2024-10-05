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"Колос" не смог победить "Левый Берег" в Премьер-лиге

Фото: "Аисты" удержали ворота на замке (facebook.com/fclbkyiv)
Автор: Антон Федорцив

Ковалевский "Колос" разошелся миром с киевским "Левым Берегом" в 9-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Колос" – "Левый Берег" – 0:0

 

 

Хозяева завладели инициативой с первых минут. К середине первого тайма "хлеборобы" упустили несколько возможностей забить. Сначала Цуриков после углового головой пробил в руки голкиперу. Далее Механив парировал выстрел Третьякова под перекладину, а затем взял еще и удар Боливара с близкого расстояния.

Последний еще дважды оказался на ударной позиции до перерыва. Венесуэльский форвард после углового головой не попал в створ из центра штрафной, а после еще одного стандарта отправил мяч выше перекладины. "Аисты" ответили одним моментом – Кобзарь не смог акцентированно пробить после прострела Соколова.

Во второй половине "Колос" продолжил играть первым номером. Впрочем, до голевых возможностей дело дошло только в середине 45-минутки. Сначала Боливар из центра штрафной нанес удар мимо дальней штанги , а затем Безбородько с отскока пробил выше ворот "Левого Берега".

В финальные 15 минут "хлеборобы" начали действовать еще острее. Навес с правого фланга Третьяков головой переправил в штангу, а затем Механив отбил ногами мяч подальше. Впоследствии Демченко пушечным выстрелом из-за пределов штрафной встряхнул перекладину. Но забить "Колосу" так и не было суждено.

Нулевая ничья оставила команды соседями в опасной зоне. Команда Александра Поздеева набрала 8 очков и занимает 13-е место. "Левый Берег" в свою очередь набрал на пункт меньше и остался на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

К слову, ранее "Александрия" расписала ничью с "Движением" в центральном матче тура УПЛ.

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